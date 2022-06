Inscrições para vagas remanescentes do SISU na UFR começam amanhã (21)

A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) lançou edital de Processo Seletivo Específico para ocupação de vagas Remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2022, com 662 vagas para 19 cursos de graduação, de acordo com o quadro de vagas (anexo I do edital PROEG/UFR nº 3, de 7 de junho de 2022). As oportunidades são exclusivas aos candidatos que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos 2017 a 2021.

Caso o candidato tenha feito o Enem mais de uma vez entre 2017 e 2021, não será necessário escolher o ano da edição da edição do exame, uma vez que o sistema irá importar automaticamente os resultados do banco de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e considerando, para a inscrição, a edição do Enem na qual o candidato obteve a maior pontuação global.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 21 a 26 de junho, exclusivamente por meio deste endereço eletrônico. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. O candidato interessado em participar da seleção deve acessar o endereço de inscrição para preencher os seus dados, escolhendo o curso e modalidade.

Além da ampla concorrência, haverá cota para estudantes que cursaram o ensino médio em escola pública. Para mais informações, acesse ao final deste texto, o edital na íntegra. As vagas disponíveis podem ter ingresso no primeiro e segundo semestres do ano letivo de 2022.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Diretoria de Registro e Controle Acadêmico por meio do telefone (66) 3410-4006 ou pelo e-mail: [email protected] O horário de atendimento é das 7h às 11h e das 13h às 17h.