Janaína lidera intenções de voto na corrida à AL

Na corrida eleitoral à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a deputada estadual e pré-candidata à reeleição, Janaina Riva (MDB), lidera as intenções de voto, segundo mais um recorte da pesquisa realizada pela PecentBrasil. No levantamento, feito entre os dais 1 e 6 de junho, a emedebista aparece com 4,2% das intenções de voto no Estado, na modalidade espontânea.

Janaína é seguida pelos também deputados estaduais Max Russi (PSB), que aparece com 4%, e Eduardo Botelho (UB), que marca 3%. Na sequência, aparecem Nininho, com 2,1%; Gilberto Catani, com 1,2%; Valmir Moreto; Wilson Santos e Ícaro Reveles, todos com 1%.

Mais abaixo estão Júlio Campos e Valdir Barranco, com 0,6%. Outros 8,5% dos nomes apontados aparecem com menos de 0,5%.

Os votos nulos e em branco somam 9,5%; os eleitorores indecisos, 50,1%. E 5,1% dos eleitores não responderam.

A pesquisa ouviu 812 pessoas e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso sob o número MT-00632/2022. A margem de erro é de 3,46% para mais ou para menos.

Senado

No mesmo levantamento, na corrida ao Senado, o atual senador e pré-candidato à reeleição, Wellington Fagundes (PL), lidera com 31% das intenções de voto na modalidade espontânea.