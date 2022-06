Jovem de 19 anos morre após bater carro de frente com carreta na MT-358

Um jovem motorista identificado como Luiz Guilherme Souza Badaró, de 19 anos, morreu após bater o carro de frente com uma carreta na MT-358, neste sábado (4), próximo do distrito Itamarati Norte (Itanorte), entre as cidades de Tangará da Serra (MT) e Campo Novo do Parecis (MT).

Segundo informações do motorista da carreta, o jovem invadiu a pista contrária e bateu de frente com o veículo de carga.

Luiz Guilherme morreu ainda no local. Já o condutor da carreta não teve ferimentos graves.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e fez a retirada da vítima que ficou presa às ferragens.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Politec também compareceram na ocorrência.

As causas do acidente ainda serão investigadas.