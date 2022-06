Jovem de 23 anos é ameaçada e esfaqueada pelo ex-companheiro

Uma jovem de 23 anos foi esfaqueada na noite deste domingo (12), no Residencial Jardim Paiaguás II, em Rondonópolis (MT). O suspeito do crime é um adolescente que é ex-marido da vítima.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência (BO), a jovem havia se separado do suspeito e estava se escondendo na casa de uma testemunha, pois o suspeito estava fazendo ameaças via redes sociais.

O suspeito descobriu onde a vítima estava e de posse de uma faca entrou na casa da testemunha e desferiu vários golpes que acertaram os braços, pernas e abdômen da vítima.

Durante o ataque, o suspeito ainda tentou esfaquear a moradora da casa e um amigo dela. As vítimas saíram correndo e tiveram que se esconder.

O suspeito acabou fugindo.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima caída em um dos quartos da casa toda ensanguentada.

A equipe do SAMU esteve no local e encaminhou a vítima até o Hospital Regional, onde foi submetida a cirurgia.

O caso está sendo investigado.

Conforme informações, o suspeito e a vítima moraram juntos apenas durante 1 mês.