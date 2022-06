Jovem é espancado após tentar assaltar mulher

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um jovem de 22 anos tentou assaltar uma mulher, na manhã desta segunda-feira (6), em Itabira, a 107 km de Belo Horizonte. O homem foi espancado por um grupo de trabalhadores que perceberam o roubo e desceram de um ônibus para defender a vítima.

As imagens mostram a mulher, de 36 anos, andando por uma rua do bairro Abóboras. A vítima é perseguida por um criminoso que corre até ela e tenta roubar sua mochila. A mulher resiste e o homem começa a agredi-la com chutes até jogá-la ao chão. É nesse momento que um ônibus com trabalhadores passa pela rua e um grupo desce do veículo para defender a mulher.

Quatro homens agrediram o criminoso com socos e chutes até que ele caísse no chão. Outras pessoas que chegaram ao local evitaram que as agressões continuassem. Segundo o aspirante Duque, da Polícia Militar de Itabira, o assaltante e um amigo foram presos.

“O autor de 22 anos fugiu do local, mas foi preso em casa. Um segundo homem, de 25 anos, ameaçou os trabalhadores com uma garrafa de vidro quando viu o amigo apanhando. Ele também foi preso em casa, mas resistiu à prisão, mordeu o braço de um policial militar e quebrou o vidro da viatura”, disse o policial.

Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados para uma unidade de saúde de Itabira para receber atendimento. A mulher não teve nenhum pertence roubado e não ficou ferida.