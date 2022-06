Jovem é preso e entorpecente apreendido em residência no Jardim Sumaré

Um jovem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) pelo crime de tráfico de drogas, na noite deste domingo (26), no Bairro Jardim Sumaré, em Rondonópolis (MT). A PM apreendeu maconha, balança de precisão e outros materiais.

Durante rondas no local que é considerado um endereço que possui muitos frequentadores de usuários de entorpecentes, a guarnição avistou o suspeito que ao perceber a presença policial dispensou uma sacola contendo uma substância aparentando ser entorpecente, em seguida o indivíduo entrou em uma residência.

A mãe do indivíduo permitiu a entrada da PM. O suspeito estava no quarto e assumiu a posse do entorpecentes. Ele ainda disse aos policiais que estava comercializando a droga no local.

Diante do exposto, o suspeito foi conduzido para 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.