Jovem encontrado morto com sinais de vários tiros e pés amarrados tinha diversas passagens criminais

O jovem identificado sendo William Silveira Bessa, 21 anos, que foi localizado nesta segunda feira (13), com sinais de vários tiros pelo corpo e com pés amarrados na região do Anel Viário em Rondonópolis, tinha várias passagens criminais.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), a vítima encontrada morta tinha passagens por ameaça, direção perigosa de veículo, natureza diversas e associação para o tráfico de drogas.

Além, das ocorrências acima , ele também é suspeito da tentativa de feminicídio ocorrida no domingo (12) no Residencial Jardim Paiaguás II.