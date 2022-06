Jovens são qualificados por meio do Programa Empregar, do Sistema Fecomércio-MT

A primeira turma do ‘Programa Empregar’, desenvolvido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IPF-MT, foi concluída na sexta-feira (10), no auditório da federação. Jovens de 16 a 20 anos assistiram, durante cinco dias de evento, palestras sobre técnicas de vendas, marketing pessoal, empreendedorismo e, por último, realizaram teste vocacional aplicado pelas gestoras de Recursos Humanos do Sesc e Senac Mato Grosso.

Para o superintendente da Fecomércio-MT, Igor Cunha, o programa foi um sucesso. “Estou muito satisfeito com a procura dos jovens que querem se qualificar e entrar no mercado de trabalho. Desde o primeiro dia, venho conversando com eles, motivando, conhecendo mais um pouco sobre cada um, pois isso também conta como processo de avaliação”, afirmou ele, que também informou que a segunda turma do programa já tem data definida: do dia 20 a 24 de junho. As inscrições serão feitas pelo Instagram @fecomercio_mt.

Para o estudante de escola pública, João Vitor, se qualificar é fundamental para conquistar uma vaga de trabalho. “Acredito que esta capacitação é uma oportunidade única. Estou estudando e quero começar a trabalhar para ajudar a minha família nas despesas de casa. Futuramente, pretendo atuar na área de logística ou quem sabe, entrar na carreira militar”, disse ele.

Já Yasmim de Souza Santos, a semana foi bastante proveitosa. “Achei ótima a realização do programa, pois consegui absorver muita coisa. Com o teste vocacional, consegui descobrir o que realmente quero para o meu futuro profissional, que é ser psicóloga. Saio daqui motivada”, disse a estudante.

O superintendente da federação enfatiza que os jovens irão receber o certificado de participação por e-mail e que alguns já conseguiram conquistar a sonhada vaga do primeiro emprego. “Todos que cumpriram o máximo de horas vão receber o certificado. Alguns jovens que se destacaram poderão sair daqui com o primeiro emprego garantido. Estou orgulhoso em poder fazer parte deste sonho junto com o Sistema Comércio”.

Segundo a gestora de Recursos Humanos do Senac Mato Grosso, Miriam Montovani, o Programa Empregar é uma oportunidade para os jovens que buscam uma colocação no mercado de trabalho e não sabem por onde começar. “Ter um direcionamento, saber como preencher um currículo, se posicionar em uma entrevista de emprego. Esses jovens fazem parte de um grupo muito seleto, com uma excelente oportunidade de crescimento que o Sistema Fecomércio está proporcionando para eles”, concluiu.