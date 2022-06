Justin Bieber aparece com parte do rosto paralisado e preocupa fãs

Após cancelar shows devido a problemas de saúde, Justin Bieber apareceu com um lado do rosto paralisado. O cantor gravou um vídeo para explicar aos fãs o que está acontecendo e disse que é portador da síndrome de Ramsay Hunt, uma infecção viral do nervo facial e auditivo que pode causar paralisia.

No vídeo, o artista contou que está sem os movimentos de metade da face. Ele mostrou que não está conseguindo piscar nem mexer os lábios e a narina de um lado do rosto, por isso precisou desmarcar as apresentações que estavam previstas.

“Para quem está frustrado por eu ter cancelado os próximos shows, estou fisicamente incapaz de fazê-los. Isso é bem sério, como podem ver. Queria que não fosse o caso, mas meu corpo está pedindo para eu desacelerar. Espero que entendam que estou usando esse tempo para descansar, relaxar e me recuperar 100% para fazer o que eu nasci para fazer”, disse.

“Vou melhorar. Estou fazendo exercícios para o rosto para conseguir meu rosto de volta ao normal. Vai voltar ao normal, só não sabemos quanto tempo vai demorar. Mas vai ficar tudo bem, eu espero”, concluiu Justin Bieber.