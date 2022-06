Klara Castanho: hospital abre sindicância para apurar suposto vazamento de dados sigilosos

O Hospital e Maternidade Brasil, administrado pela Rede D’Or, disse em nota, divulgada neste domingo (26), que abriu uma sindicância interna para apurar o caso de vazamento de prontuário médico da atriz Klara Castanho.

“O Hospital Brasil tem como princípio preservar a privacidade de seus pacientes bem como o sigilo das informações do prontuário médico. O hospital se solidariza com a paciente e familiares e informa que abriu uma sindicância interna para a apuração desse fato”, diz o comunicado enviado ao R7.

A atriz fez um relato no último sábado (25) dizendo que foi ameaçada por uma enfermeira após dar à luz um bebê. No desabafo, a artista conta que a gravidez foi resultado de estupro e que entregou a criança para adoção.

Segundo Klara, horas depois da conversa com a profissional de saúde, ela foi procurada por um colunista para comentar o caso. O jornalista em questão confirmou que soube da história por intermédio de uma enfermeira.

Mais cedo, o Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo) disse que também vai apurar o caso.