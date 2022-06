Klara Castanho revela o que espera para personagem que sofre abuso em série: ‘Ventos de mudanças’

Desde que o caso de abuso sexual que envolve Klara Castanho foi exposto na mídia, a atriz tem recebido mensagens de carinho de diversos famosos e amigos. Entre as publicações de apoio, a Zola Filmes, responsável pela produção audiovisual da série Bom Dia, Verônica, que tem Klara no elenco, postou um textão para dizer que está ao lado dela — na segunda temporada da série, que ainda não estreou, Klara interpreta uma menina que é vítima de violência sexual do próprio pai.

“Seu talento, carisma e profissionalismo encantaram a todos no set da segunda temporada de Bom Dia, Verônica. Uma atriz genuína, uma pessoa doce e inteligente que só inspira amor e respeito. Saiba que a Zola Filmes está com você na luta contra toda forma de violência e abuso […] Klara, receba nosso amor e respeito”, diz parte da homenagem publicada no perfil oficial da produtora no Instagram.

Nos comentários, Karla agradeceu o apoio e falou das expectativas para este momento, após a situação delicada que está enfrentando: “Que nossa Ângela traga ventos de mudanças. É só o que eu desejo agora. Obrigada pelo cuidado de vocês”.

Veja a publicação na íntegra: