Lançamento de edital de concurso deve ocorrer até o fim de julho

O município de Nobres, distante 144 Km de Cuiabá, apresentou ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso cronograma contendo a previsão de publicação de edital para preenchimento de vagas por concurso público até o dia 26 de julho. A informação fundamentou o aditamento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com a instituição.

De acordo com o novo cronograma, a aplicação das provas objetivas e de redação tem a previsão de ocorrer em 16 de outubro deste ano, com a divulgação do resultado final em 21 de dezembro. O concurso deve ser concluído até 31 de março de 2023.

A data limite para lançamento do certame, que se encerraria nesta quinta-feira (30), foi adiada por conta dos atrasos do cronograma em razão das medidas de restrições ocorridas na pandemia. Segundo o Ministério Público, o Município apresentou as justificativas pelo atraso no cumprimento das obrigações firmadas perante a Promotoria de Justiça e comprovou que medidas administrativas foram adotadas para contratação da instituição que ficará responsável pela realização do certame.

Deverão ser contemplados os cargos abertos no edital do Concurso Público 001/2012, que está sendo questionado judicialmente pelo Ministério Público após constatação de irregularidades, e todos os remanescentes relacionados ao Processo Seletivo Simplificado 001/2018.