Laudo comprova que pai esganou o filho de 1 ano com as mãos até a morte

A Polícia Civil (PC) com apoio da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) concluiu o laudo que apura a morte da criança de 1 ano e 8 meses, em Primavera do Leste (MT). O menino morreu após ser esganado pelo próprio pai identificado como Denilson de Jesus Salvaterra, de 22 anos, na segunda-feira (20/06). Ele está preso e deve responder por homicídio qualificado por motivo fútil. O indivíduo confessou o crime.

Conforme informações da PC, a conclusão da investigação foi possível através de depoimento de familiares da vítima e de análises dos documentos da entrada da criança na Unidade de Pronto Atendimento, laudos do local de crime e de necropsia.

“Ele acabou matando a criança para impedir o choro com uma ação totalmente desproporcional. Ele teria a oportunidade de adotar conduta diversa, mas preferiu matar o próprio filho. Outra qualificadora que temos é a asfixia. O laudo de necropsia comprovou que o homem matou utilizando as próprias mãos e por meio de esganadura tampou a boquinha da criança e pressionou o pescoço com a outra mão interrompendo assim a respiração, provocando o óbito” destaca Delegado Allan Vitor Sousa da Mata.