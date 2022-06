Leo Dias deixa o Brasil após polêmica e alfineta famosos: ‘Não guardo rancor, eu guardo nomes’

Leo Dias decidiu sair do Brasil após a polêmica sobre a atriz Klara Castanho.

O jornalista foi um dos responsáveis por expor a história de Klara, que sofreu um estupro, engravidou e decidiu dar o bebê para adoção.

Nas redes sociais, Leo Dias explicou que resolveu de última hora viajar para o exterior: “Hora de cuidar de mim. Viajar em busca de paz”, escreveu ele, mostrando foto do passaporte e de uma passagem de avião.

Sem revelar o destino final, ele disse que faria uma parada em Dubai, nos Emirados Árabes: “A gente decidiu hoje viajar. Liguei, comprei e estamos aqui”.

Antes da viagem, o jornalista desabafou na web sobre a polêmica. Leo agradeceu às pessoas que o procuraram: “Para as pessoas que me ligaram, ficaram por horas no telefone comigo. É, eu não vou ficar aqui falando de pessoas que me deram as costas porque não vale a pena. Não vale”.

O jornalista, que deixou de ser seguido por vários famosos, ainda alfinetou quem lhe deu as costas: “Eu errei, eu me desculpei e o ódio que eu recebi… Eu não guardo rancor nenhum, tá? Que fique bem claro, eu guardo nomes, só nomes. A partir de amanhã é uma nova etapa na minha vida”.