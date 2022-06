Levantamento mostra que eleitorado tem aumentado em Mato Grosso

O primeiro levantamento aponta que as Eleições Gerais de 2022 devem contar com a participação de 2.389.362 eleitores em Mato Grosso. Esta é a quantidade atual de eleitores aptos ao voto no estado. Já o número de títulos cancelados é de 263.225, pelos motivos de não comparecimento a três pleitos seguidos e ausência à revisão biométrica.

Os dados compreendem o balanço referente ao processamento dos requerimentos de atendimento eleitoral. O atual quantitativo de títulos cancelados sofrerá modificação em breve, visto que, segundo decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), eleitores de 53 munícipios mato-grossenses que tiveram o título cancelado por ausência a revisão com coleta de dados biométricos terão a inscrição regularizada temporariamente e poderão votar no pleito deste ano. Após a eleição, esses títulos voltarão a constar como cancelados. O TRE-MT aguarda a conclusão da operação de reversão temporária pelo TSE para contabilizar concretamente quantos eleitores serão contemplados.

O número de títulos cancelados reduziu consideravelmente com a realização da campanha de fechamento de cadastro feita pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT). Somente no dia em que o cadastro foi fechado, 04 de maio, foram realizados mais de 42 mil atendimentos. Em março deste ano, por exemplo, 367.066 pessoas estavam com a situação irregular perante a Justiça Eleitoral. Em comparação com o número atual de títulos cancelados, a redução foi de 28%.

A evolução do eleitorado apto ao voto também foi significativa. Em janeiro de 2022, o número de eleitores nesta condição somava 2.248.137. Considerando o montante atual, o aumento é de 6%.

Segundo o presidente do TRE-MT, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, foram abertas diversas frentes de atendimento ao eleitor, por meio de mutirões e postos de atendimento em parceria com instituições, a fim de assegurar o direito ao voto toda a população. Como parceiros, ele destacou os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, operadora de telefonia, Câmaras Municipais, veículos de comunicação e empresa de saneamento.

“A Justiça Eleitoral realizou um trabalho eficaz, por meio de seus magistrados, servidores, colaboradores e parceiros, aos quais registro meu agradecimento. Levamos o atendimento até comunidades mais afastadas da Baixada Cuiabana com a Justiça Eleitoral Móvel e intensificamos os atendimentos realizados nos postos fixos. Contamos, acima de tudo, com a participação dos cidadãos, infelizmente não foram todos a despertarem essa consciência, mas tivemos um bom resultado”.