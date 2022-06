Licitações homologadas somam R$ 826 milhões em todo o Estado

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica (Sinfra-MT) ja publicou 55 licitações na modalidade de Regime Diferenciado de Contratação (RDC) em 2022 Com isso em menos de seis meses a Secretaria já superou os 52 RDCs que foram publicados em 2021 e que já representavam um recorde da pasta. Além disso, foram lançadas outras três licitações na modalidade de Tomada de Preço e sete Concorrências Públicas.

Apenas em relação às licitações lançadas neste ano, já foram homologados 34 resultados, que representar um montante de R$ 830 milhões em obras a serem realizadas pela Sintra-MT. O valor significa uma economia de R$ 36 milhões em relação aos valores orçados inicialmente

A última licitação lançada pela Sinfra-MT foi para asfaltar 42 quilômetros das rodovias MT-471/040, ligando o municipio de Rondonópolis até o assentamento Carima. A obra, aguardada pela população e prometida diversas vezes, será licitada no dia 06 de julho, com um valor estimado em R$ 39,5 milhões.

Outra licitação lançada pelo Govemo do Estado foi para asfaltar 36,6 km da MT-329, entre o entroncamento com a MT-220 e Sinop, em direção ao entroncamento com a MT-479 Esta obra está orçada em R$ 39,6 milhões e a abertura de propostas será no dia 05 de julho, na Sala de Licitações da Sintra-MT Para o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, o volume de obras lançado pelo Estado é fruto do comprometimento da equipe e da credibilidade alcançada pelo Governo do Estado. “Esse é um governo que está com todas as medições pagas, que não tem nenhum ato que não seja republicano. E como sempre diz o govermador Mauro Mendes, que só lança em obras quando tem recurso em caixa para pagar”. afirmou Entre as licitações lançadas neste ano estac obras esperadas na região de Cuiabá, como a Estrada Velha da Gua, a Ponte de Ferro, o asfalto para o distrito do Aquaçu, para a Agrovila das Palmeiras e a recuperação da estrada para Barão de Melgaço

Foram licitadas obras em todas as regiões, como a recuperação da MT-170 em Juina, a recuperação das rodovias que ligam os municípios de Itiquira, Cláudia, Nova Guanta e Novo Mundo, e as obras para asfaltar a pista do Aeródromo de Juara.