Lula é diagnosticado com Covid-19 e cancela agendas presenciais

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi diagnosticado com Covid-19 neste domingo (5). A mulher de Lula, Janja, também está com a doença. A assessoria do político informou que ele está assintomático e a mulher, com sintomas leves. O casal vai cumprir isolamento em casa nos próximos dias.

Lula participaria de eventos em São Paulo nesta segunda (6) e na terça-feira (7). As agendas foram canceladas. O ex-presidente está vacinado contra a doença.