Luto na Saúde | Morre renomado médico que prestava serviços em Rondonópolis

Conceituado médico psiquiatra, Antonio de Castro Alves, 63 anos, atuante no município de Rondonópolis, faleceu nesta quinta-feira (09), conforme informações ainda preliminares, ele estava em um hospital de Cuiabá realizando uma cirurgia cardíaca quando veio a óbito.

O Dr. Castro Alves, como era mais conhecido, era natural da cidade Mineira de Lavras (MG) e se estabeleceu em Rondonópolis quase ao final da década de 80, sendo o primeiro profissional da área de saúde mental, a clinicar na cidade.

Além do consultório particular, Castro Alves atendia na rede pública de Saúde e pertencia também, ao corpo clínico do Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso, de Rondonópolis.

O médico deixa a esposa, três filhos e dois netos.

O velório será realizado na sexta-feira (10) no Cemitério da Vila Aurora, o horário do sepultamento ainda não foi informado.