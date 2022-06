Mais um balão de ensaio (ou balão mágico?)

“Balão de ensaio” é uma expressão ou jargão jornalístico que se refere a uma notícia vazada propositadamente para se verificar a reação do púbico para o caso de a medida ser realmente adotada. É o tal do “sentir o pulso” do destinatário da medida antes de lhe efetivar plenamente. Foi o que fez o União Brasil ao lançar a pré-candidatura à presidência da República de seu dirigente, Luciano Bivar.

Esse advogado pernambucano de 77 anos elegeu-se deputado federal pelo Partido Social Liberal em 1998, ano em que passou a comandar a sigla. Em sua atuação parlamentar, Bivar sempre defendeu o imposto único como melhor forma de se fazer justiça tributária no Brasil. Algumas de suas falas ainda como parlamentar sugerem sua aprovação ao aborto e à redução com gastos militares, ainda quando era aliado de Bolsonaro.

Bivar permaneceu no comando do PSL até 2018, quando Gustavo Bebianno passou a dirigir a sigla, e reassumiu a presidência do partido após sua morte em 2020. Tendo rompido com Bolsonaro, Bivar passou a buscar uma alternativa viável de poder para apresentar à nação nas eleições desse ano. E foi na fusão do PSL com o Democratas, o que resultou na criação do União Brasil, que ele encontrou a base partidária necessária para se apresentar como pré-candidato.

Na prática, sua pré-candidatura beira a um embuste eleitoral. É que o União Brasil não tem interesse em torrar milhões de reais do Fundo Eleitoral em uma campanha majoritária. Interessa-lhe mais a eleição de deputados federais. Tanto que só aceitaram a filiação do ex-presidenciável Sergio Moro com o compromisso deste de que abriria mão de sua pré-candidatura à presidência. Isso tem uma razão simples.

A fatia que cada partido tem dos Fundos Partidário e Eleitoral é definida com base no número de deputados eleitos (para o Fundo Partidário) e filiados após a janela partidária (para o Fundo Eleitoral). Assim, uma candidatura à presidência da República acabaria por consumir milhões de reais que deixariam de ser gastos nas campanhas dos candidatos a deputado federal do partido, podendo resultar na diminuição da bancada e, por conseguinte, na participação da sigla nos fundos acima citados.

Esse balão de ensaio do União Brasil parece ser uma tentativa de emplacar Luciano Bivar na composição de uma chapa como vice-presidente. Mas, de quem? Ele rompeu com Bolsonaro (que já acenou fortemente para Braga Neto como seu vice-presidente) e Lula já escolheu Geraldo Alckmin como seu vice. Será que União Brasil iria com Ciro Gomes, do PDT? Pouco provável. Isso racharia os democratas-trabalhistas que preferem muito mais apoiar a Lula do que se juntar com o “centrão”.

Seja qual for o destino de Bivar, uma coisa não muda: as eleições estão absolutamente polarizadas e sua pré-candidatura não tem o condão de mudar o cenário. Salvo se o Bivar tiver alguma “carta na manga”. Daí, ele deixaria de ser um “balão de ensaio” para se tornar um “balão mágico”. Esperemos para ver.