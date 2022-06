Maisa Silva desabafa sobre pressão para namorar: ‘Difícil aguentar quieta por educação’

Maísa Silva fez um longo desabafo em suas redes sociais na noite desta segunda-feira (13) sobre pressão que vem sofrendo de internautas para namorar. A apresentadora está solteira há sete meses, desde quando terminou seu namoro de 4 anos com Nicholas Arashiro.

“Difícil aguentar pressão quieta por educação, respeito e valores. Mas sei que Deus não coloca desafios a toa na minha vida… se eu tô onde eu tô hoje, foi porque eu trabalhei muito e além de tudo tive sorte! Meu trabalho sempre repercutiu mais que minha vida pessoal e que seja sempre assim”, começou ela.

Em seguida, ela relembrou seu último namoro.” Dividi vários momentos do meu antigo relacionamento (que foi vazado com 4 meses kkkk) com vocês após um tempo, porque a pessoa não queria exposição e eu respeitei isso até o final! Nunca foi do meu feitio, usar disso para buzz. E eu jamais faria. Estou há 7 meses solteira, vivendo e aproveitando cada minuto da minha vida, dividindo alguns momentos com vocês, guardando outros para mim e tudo bem”, disse.