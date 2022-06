“Mandraka” teria sido alvo de tiros por integrar facção criminosa, diz delegado

Em vídeo, o delegado da Polícia Judiciária Civil, Marlon Nogueira, trouxe novas informações sobre a tentativa de homicídio ocorrida nesta semana em Cáceres contra a jovem Monique Araújo Neves, conhecida nas redes sociais como “Princesinha Mandraka”. A motivação do crime, segundo o relato, seria o fato de a vítima integrar uma facção criminosa rival a que predomina no Estado.

Logo após o crime, foram presos pela Polícia Militar os suspeitos, Willian Domingas da Silva, o Terrorista, 18 anos, e Joilson Pereira Pinto, vulgo JP. de 33 anos. À polícia, eles contaram a versão citada pelo delegado.

“Mandraka” foi atingida por cerca de seis disparos a queima roupa, na região da cabeça, tórax e quadril. Ela foi socorrida por uma equipe do Samu e segue internada em estado grave, porém, estável.

A principal linha de investigação sobre a tentativa de homicídio é, de fato, a briga de facções. Existe, ainda, a hipótese de a vítima ter mudado de uma facção criminosa para a outra, a rival. Por esta razão, teria sido jurada de morte.

Pelas imagens do dia do crime, parte da imprensa especulou que a jovem estivesse utilizando colete a prova de balas no momento da tentativa de homicídio. A informação, porém, não procede. A peça de roupa utilizada pela vítima se assemelha, mas não se trata de uma proteção balística.