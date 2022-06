Marcha para Jesus de Cuiabá supera todas as edições com público recorde de 50 mil pessoas

“É a força dos cristãos de Mato Grosso. Foram dias difíceis, onde fomos criticados, apunhalados, mas sabíamos que Deus estava no controle de tudo, mantemos firmes no propósito e o resultado é este, a família indo as ruas profetizar sobre nossa cidade, estado e país, não tem nada mais gratificante que isso”, disse o presidente do Conselho de Ministros Evangélicos de Mato Grosso (Comec/MT), pastor Fábio Senna, organizador do evento.

A 26ª Marcha para Jesus recebeu mais de 40 ônibus, microônibus e vans de vários municípios do estado e também do Pará. A estimativa de público é de que mais de 50 mil pessoas participaram do evento, o maior público em 26 edições.

O evento contou com a presença do apóstolo Valdemiro Santiago, que transmitiu ao vivo para todo o Brasil a Marcha e a concentração no Parque de Exposições da Acrimat. “É uma alegria imensa estar em Cuiabá e vê essa multidão adorando e proclamando nome de Jesus, quero parabenizar os pastores em nome do pastor Fábio Senna, muitas vidas curadas e restauradas nesta marcha”, salientou o apóstolo, que ministrou na concentração.

TRAJETO – Com um clima favorável, no trajeto da Avenida Mato Grosso até a Acrimat era notável a presença da família, crianças, idosos e mãe carregando seus filhos em carrinhos. Vários atos proféticos foram realizados durante o percurso. O primeiro ocorreu em frente à praça Bispo Dom José, onde foram liberadas palavras de cura para os enfermos internados na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. O segundo ponto, na avenida XV de Novembro, próximo ao porto, lá os líderes profetizaram libertação para as pessoas com vícios em drogas, prostituição e declarou um lugar de prosperidade.

CONCENTRAÇÃO – O início da concentração no Parque de Exposições da Acrimat foi marcado por um ato profético com a bandeira do Brasil. A abertura contou com a presença de lideranças políticas e eclesiásticas. Durante a programação, o Comec homenageou os pastores que faleceram durante a pandemia do coronavirus, familiares de cinco líderes receberam uma placa de reconhecimento pelos trabalhos prestados no evangelho.

MARCHA PARA JESUS – Organizada pelo Conselho de Pastores de Mato Grosso (Comec), o evento faz parte do calendário oficial do Estado de Mato Grosso há 18 anos, por meio da Lei 8284/2004. Na Capital, são quase 20 anos da Lei Municipal nº 4362/03, o que também a incluiu no calendário oficial do município. A Marcha para Jesus teve shows dos cantores André Calado, Midian Lima, Isadora Pompeo e Bruna Karla.

O evento é uma realização do Comec e tem o apoio do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (Fenasp), da Confederação Nacional dos Conselhos de Pastores do Brasil (Concepab), Governo do Estado, Prefeitura de Cuiabá, Câmara Municipal de Cuiabá, Assembleia Legislativa de Mato Grosso.