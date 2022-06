Média de atendimentos no P.A. infantil está entre 250 a 300 crianças/dia

Eram por voltas das 14h20 desta terça-feira (7) quando a reportagem do portal AGORA MT chegou à Unidade de Pronto Atendimento Infantil, o ‘peazinho’, de Rondonópolis. Em uma primeira contagem, ainda na recepção do hospital, a equipe percebeu ao menos 50 crianças acompanhadas dos responsáveis esperando por atendimento. Em outra ala as que já haviam passado pela triagem esperavam ser recebidas por um dos três médicos disponíveis. Nos últimos dias, confirmou à reportagem uma servidora, a média de atendimentos tem sido de 250 a 300 crianças/dia. A maioria apresentando quadros de síndromes respiratórias.

Pneumonia, bronquite, asma, gripe… Os casos variam, segundo a responsável, especialmente nesta época do ano. Dos pais que aguardavam o atendimento dos filhos, as reações iam de cansaço à irritação. Na condição de anonimato, o portal AGORA MT ouviu alguns relatos. Com a filha nos braços, uma mãe havia acabado de chegar, mas pedia preferência no atendimento devido à necessidade especial da criança, portadora de autismo. Em uma segunda investida junto à atendente, a condição foi incluída na ficha.

Ainda na entrada, pais que desistiram de esperar pelo atendimento. Um deles informou que recorreria a uma farmácia. Outro contou que havia chegado com os dois filhos pela manhã e não conseguiu ser atendido. Voltou a tarde e também não teve sucesso.

Unidade de porta aberta, o P.A. infantil atende por ordem de chegada. À medida em que a demanda aumenta, o jeito é esperar. “Saem dez, entram vinte”, disse a servidora, se referindo ao fluxo de crianças que necessitam de atendimento na unidade. “Nosso problema não é falta de médicos. Os casos é que são muitos”, disse.

Em falta, segundo apurou a reportagem, estão medicamentos. Mais precisamente antibióticos como a Amoxicilina (popularmente conhecida como almoxilina) pediátrica (250mg), azitromicina, entre outros para o tratamento dos casos. Cerca de 12 laboratórios fabricantes no Brasil suspenderam o fornecimento às farmácias e hospitais em todo o país. Secretarias e entidades da área de saúde apontam que a guerra na Ucrânia e o recentemente superado lockdown na China foram fatores determinantes na queda de importação de insumos, causadores da falta de medicamentos. Além disso, o aumento do dólar, do combustível e da energia foram determinantes no aumento do preço da matéria-prima.

No P.A. infantil de Rondonópolis, o que se tem medicamento hoje é o que atende aos casos de internação. A unidade de Saúde não dispõe de farmácia para a distribuição. Aos pais que podem, o melhor caminho é comprar em uma farmácia particular. Ainda assim, em boa parte das lojas, os mesmos medicamentos poderão faltar.

Nota da Prefeitura

A reportagem do portal AGORA MT solicitou uma nota oficial da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis sobre a situação do P.A. infantil e a falta de medicamentos. Abaixo a resposta:

A Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) observa que, nesse período de inverno, existe um aumento natural da procura pelo Pronto Atendimento Infantil, o PAzinho, por conta da maior incidência de doenças respiratórias próprias dessa época. Portanto, esse contexto por si só já sobrecarrega o serviço de saúde, ocasionando demora na fluidez do atendimento.

A Coordenação da UPA ainda argumenta que doenças em crianças acabam causando transtorno, já que provocam uma mudança do comportamento dos pequenos, que ficam alterados, e isso gera também angústia nos pais, levando-os à percepção de que o atendimento está mais lento. Porém, pontua a coordenação da Unidade, a quantidade de profissionais disponíveis na pediatria é a mesma que a existente na UPA, que atende adultos: três médicos em cada turno.