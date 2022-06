Meeting Paralímpico de atletismo e natação está com inscrições abertas para Cuiabá e Campo Grande

Pela primeira vez, Cuiabá está confirmada como uma das sedes do Meeting Paralímpico de natação e atletismo. Em parceria com o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, o Comitê Paralímpico Brasileiro abriu inscrições para o Meeting Paralímpico de atletismo e natação nas cidades de e Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS). As competições, que abrem a temporada do evento em 2022, ocorrem nos dias 9 e 13 de julho.

Os representantes dos clubes interessados em inscrever seus atletas nas provas das duas modalidades devem ler atentamente o regulamento geral do Meeting e acessar este link para efetuar o cadastro. As inscrições seguem até dia 22 de junho.

O Meeting Paralímpico é idealizado e organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2021. O evento tem como objetivos coroar o desenvolvimento da prática esportiva nos municípios e estados do país, contribuir para o aprimoramento técnico das modalidades em disputa e propiciar oportunidades de competição aos atletas de elite e jovens promessas do paradesporto do Brasil.

Ano passado, o Meeting foi realizado em 16 cidades de 11 unidades federativas. Quatro das cinco regiões brasileiras receberam o evento – com exceção do Norte. Foram mais de 9 mil km percorridos e 2.372 atletas inscritos.

O Meeting chegará a Cuiabá com as disputas de atletismo na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e as de natação na Arena Pantanal. Campo Grande, no dia 9 de julho, será a primeira cidade a receber uma etapa do evento neste ano. As provas de atletismo ocorrerão no Parque Olímpico Ayrton Senna, enquanto as de natação serão na Funlec. Depois, no dia 13 de julho.