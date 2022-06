Miami é o destino mais pesquisado por brasileiros

Em pesquisa encomendada para a PANROTAS, a Semrush Holdings, plataforma de gerenciamento de visibilidade online, identificou as 5 cidades da Flórida mais pesquisadas pelos brasileiros.

Fazendo um recorte de cidades da Flórida buscadas no Google, o principal destino procurado pelos brasileiros é Miami, com 95,885 milhões de buscas por mês durante o período analisado (março de 2021 até março de 2022).

Seguindo na lista de cidades da Flórida mais consultadas por aqueles que residem no Brasil, encontram-se: Orlando, com 58,962 milhões de buscas mensais, Fort Lauderdale, com 15,192 milhões de buscas mensais, Tampa, com 12,377 milhões de buscas mensais e Key West, com 10,646 milhões de buscas mensais.

Reforçando esses números, um levantamento da Rentcars aponta que houve um aumento de aproximadamente 600% na procura por destinos internacionais nos quatro meses iniciais de 2022, se comparados ao primeiro semestre de 2021. Essa mesma pesquisa coloca os Estados Unidos como o lugar de maior procura por parte dos brasileiros, tendo as buscas por esse país crescido 55% apenas no começo de 2022. Focando no lazer e nas compras, Miami segue em destaque na preferência dos brasileiros.

Para Daniel Ickowicz, diretor de vendas da Elite International Realty, empresa de consultoria imobiliária especializada em compra, venda e aluguel de imóveis na Flórida, esses números refletem como Miami e as outras cidades da Flórida têm muito a oferecer para os brasileiros. “Miami, a cidade ensolarada, repleta de opções para passeios e entretenimento tem chamado a atenção de grandes marcas, que estão migrando para lá com o intuito de atrair turistas e investidores. O fluxo e a mobilização de pessoas em Miami são benéficos para moradores e economia local. O brasileiro tem se atentado para as cidades da Flórida não apenas como proposta turística, mas também como opção de investir e/ou morar, por isso esses locais são os mais buscados na internet”, comenta Ickowicz.

Seja para diversão ou negócios, Miami tem sido escolhida como destino por parte dos brasileiros e as cidades da Flórida seguem em alta como lugares mais pesquisados.