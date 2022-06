Ministro STF, Gilmar Mendes, é Mato-grossense | Entendendo Direito

Oi, pessoal. Hoje falaremos do mais polêmico e poderoso ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Ferreira Mendes – o ministro mais antigo e articulado do STF.

Nascido em Diamantino, em Mato Grosso, Gilmar é ministro de desde 20 de junho de 2002, ou seja, 20 anos como ministro no STF. Por isso esse artigo. Quem espera que vamos falar mal do ministro pode parar a leitura aqui, já há pessoas demais para isso (farei críticas).

Por óbvio que não concordo em tudo com o “Gilmarzão”, mas o fato dele ser odiado a esquerda e a direita, e ser o único ministro que aparentemente entende a importância da política, sem se comprometer com partidarismo ou ideologia (ministros Barroso, Fachin e Lewandowski também compreendem, mas tem uma ideologia e agenda ideológica) e, já que ele bate em tudo quanto é partido, fez com que ele tenha meu respeito.

Gilmar Mendes passou nos dois concursos mais difíceis do País, Juiz Federal e Procurador da República, também passou para consultor do Senado (concurso ultra difícil) e pôde escolher o cargo que exerceria, e escolheu ser Procurador da República, carreira com quem trava fortes conflitos contra as suas associações representativas de vez e sempre.

Escreveu muitas leis que foram votadas no congresso com poucas mudanças, a mais importante e primorosa delas, ao meu ver foi a lei do mandado de segurança, que impede que autoridades contrariem a lei possibilitando rápida resposta a abusos estatais.

Como penalista é de longe o juiz mais profundo do STF atual, é dele o habeas corpus (HC) que disciplinou como seria a entrada dos policias nas casas das pessoas quando supostamente em flagrante delito. É dele a crítica mais eloquente quanto a tentativa de limitar o HC, e foi dele o trabalho mais efetivo da história do Conselho Nacional de Justiça, nos mutirões carcerários, libertando pessoas que não mereciam mais estarem presas.

Apesar de viver a maior parte do tempo fora de Mato Grosso é sempre lembrado como mato-grossense, tem parte da família aqui, propriedades, colegas a certa influência. Erra muito, pois todos que fazem muito erram muito, mas acerta muito mais.

