Mirella acorda na casa de Dynho após noite de balada

Mirella decidiu curtir uma balada na madrugada desta quarta-feira (1º) e acabou a noite na casa do ex-marido Dynho Alves. A participante de A Fazenda 12 contou que saiu com os amigos e resolveu chamar o dançarino para ir junto, pois queria fazer as pazes com ele.

A funkeira disse que bebeu demais e preferiu deixar o carro no estacionamento e ir embora de carona com Dynho. “O que aconteceu ontem? Deixei meu carro na balada, vim para a casa do meu ex. Sabia que ontem ia ser bom, mas não estava mensurando isso. Ontem, realmente perdi as estribeiras”, disse Mirella após acordar.

A cantora contou que resolveu fazer as pazes com Dynho e manter uma relação de amizade com ele. “Meu aniversário é essa semana, e quero estar bem com todo mundo. A gente nunca sabe o dia de amanhã”, explicou.

Além de dormir na casa de Dynho, Mirella ganhou uma carona do dançarino para voltar para a casa dela. O participante de A Fazenda 13 também comentou a noite com a ex. Eles gravaram um vídeo em que aparecem dançando juntos, mas o cantor reforçou não haver perspectivas para que o casal reate a relação.

“A real é que são dois sem-vergonha. Vocês vão falar, e a gente não vai se odiar. Tudo certo entre nós. Somos amigos, independente de qualquer coisa, e não vamos voltar”, disse Dynho. “Está tudo certo entre nós. A gente não vai voltar, só somos amigos e muito bem resolvidos. Ontem a gente foi dar um rolê, curtimos normal, como pessoas normais, e está tudo certo”, completou o dançarino.

O casamento de Mirella e Dynho acabou no fim de 2021, logo depois de o dançarino ser eliminado de A Fazenda. A funkeira decidiu terminar a relação após a aproximação polêmica do ex-marido com Sthe Matos no reality show. Quando Dynho deixou o confinamento, a cantora já havia saído da casa onde eles moravam juntos.