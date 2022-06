Motociclista fica preso embaixo de caminhonete após batida

Um grave acidente foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (10) na avenida Nilo Torres, em Tangará da Serra – MT. O condutor da moto ficou preso embaixo da caminhonete e foi socorrido com suspeita de fratura no Fêmur.

Segundo informações, o motociclista estava indo trabalhar como entregado e seguia pela via sentido linha 12, quando a caminhonete cruzou a via para ter acesso ao bairro.

O entregador ainda tentou frear a moto, mas com a chuva e a lama na pista não conseguiu parar e derrapou. A moto rodou na pista e ele ficou embaixo da caminhonete até a chegada do socorro.