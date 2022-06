Motociclista morre após invadir a pista contrária e bater em caminhão na MT-270

Um homem identificado sendo José Pereira Tosta, idade não informada, foi vítima de um acidente fatal que aconteceu por volta das 19h, desta sexta-feira (17) no Km 11 antes de chegar em Guiratinga na MT-270 em Mato Grosso.

Conforme as informações, a vítima fatal estava em uma motocicleta Titan de cor vermelha sentido Rondonópolis/ Guiratinga e o motorista do caminhão que transportava gado seguia em sentindo oposto com destino ao Parque de Exposições, pois levava os animais para um leilão que irá acontecer neste sábado (18).

O Perito Criminal Geraldo Ramos esteve no local e constatou que o condutor da moto invadiu a pista contrária, ele ainda relata que há sinais do pneu do caminhão que tentou evitar o acidente e subiu no canteiro.

Além da Politec, a Polícia Civil e Polícia Militar também estiveram no local, a vítima morreu na hora e foi reconhecida por um familiar.