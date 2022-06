Motociclista sofre graves ferimentos após invadir a preferencial e causar acidente

Um motoqueiro ficou gravemente ferido após invadir a preferencial pela contramão e causar acidente com outro motociclista, o fato aconteceu na noite desta quarta-feira (01), em Tangará da Serra-MT.

Conforme as primeiras informações, o acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas 07 e 34 nas imediações do bairro Vila Horizonte, o motociclista que conduzia uma moto Bros estava na rua 07 e na contramão, ele invadiu a preferencial e causou o acidente.

O outro motoqueiro é um entregador de gás que apesar do forte impacto teve algumas escoriações e recusou atendimento médico.

O motociclista que ocasionou o acidente, ficou com graves ferimentos e perdeu muito sangue, ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar.