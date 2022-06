Motorista de aplicativo é estuprada e roubada por passageiro

Uma motorista por aplicativo foi estuprada e roubada durante uma corrida no Distrito Federal na madrugada deste sábado (25). A vítima foi acionada para atender uma chamada no Setor Central do Gama com destino ao Riacho Fundo II, segundo a polícia.

De acordo com o delegado Vander Braga, no trajeto, assim que saiu do Gama, próximo ao BRT, o homem anunciou um assalto. “Ele mandou ela a tocar para o rumo da Marinha, ao lado da BR-040. No Setor de Chácara, ele mandou ela ir para uma vicinal [da rodovia] e parar o carro. Foi quando estuprou a motorista, ameaçando que ia matá-la a todo momento”, detalhou.

Após o crime, o homem assumiu a direção do carro, obrigou a mulher a ficar no banco ao lado e seguiu para o Riacho Fundo II, segundo o delegado.

“A vítima aproveitou que havia uma multidão próxima ao posto policial [no Riacho Fundo II] e tentou saltar do carro, abrindo a porta e arrastando o pé no asfalto, mas o homem conseguiu puxar ela para dentro. Mas, numa segunda tentativa, ela conseguiu jogar o celular para fora e gritar por socorro. A população fechou a frente do carro, e ela conseguiu sair do veículo. Em seguida, as pessoas chamaram a PM [Polícia Militar], que conduziu os dois até a delegacia”, explicou Vander Braga.

O delegado informou que registrou o flagrante na 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas); coletou as roupas da vítima e do suspeito, para análise biológica; e apreendeu tanto o veículo, onde o crime foi praticado, quanto o celular do suspeito, para confirmar o registro da chamada.