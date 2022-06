Motorista fura preferencial e atinge motociclista no Parque São Jorge

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou um homem de 29 anos ferido no início da tarde deste sábado (18), no bairro Parque São Jorge, em Rondonópolis. No cruzamento das ruas 2 e 11, o condutor do automóvel não respeitou a sinalização de pare e acabou atingindo o motociclista.

Populares que testemunharam a colisão acionaram a equipe médica do Samu. O condutor do automóvel permaneceu no local até a chegada dos socorristas. Ele não se feriu.

Com escoriações, o motociclista foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para maiores avaliações.