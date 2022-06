Motorista invade preferencial, bate em moto e derruba muro de casa

Três pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo uma moto e um carro, na manhã desta quinta-feira (9), no Bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis (MT). No carro estava um casal de 44 e 55 anos e na moto havia apenas o condutor de 46 anos. Parte do muro de uma residência ficou destruída.

Conforme informações de testemunhas, o motorista do carro Gol seguia pela Avenida Curitiba quando invadiu a preferencial e bateu no motociclista que seguia pela Rua Luziâno Borges Muniz.

Com a força do impacto, o motorista do carro perdeu o controle da direção, subiu na calçada, bateu e derrubou parte do muro de uma casa.

Duas equipes do SAMU compareceram na ocorrência e encaminharam as vítimas para o Hospital Regional.

Ainda conforme informações, o motociclista teve uma fratura no fêmur esquerdo, o motorista do carro estava com dores no tórax e a passageira do carro teve fratura de dentes.