Motorista perde o controle e casal fica ferido após capotar o carro em Dom Aquino

Um casal ficou ferido após o motorista do carro perder o controle e capotar o veículo na MT-344, zona rural do município de Dom Aquino. Segundo as informações do Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Militar, eles voltavam de um evento agropecuário e o condutor assumiu ter consumido bebida alcóolica.

O rapaz teve ferimentos no rosto. No banco do passageiro estava a mulher de 23 anos, que ficou ferida na cabeça. Uma equipe médica do Samu foi acionada e conduziu as duas vítimas a uma unidade hospitalar em Jaciara.

Segundo as informações, a mulher teve descapilamento e suspeita de fratura de costela. O condutor foi socorrido com um corte no nariz e ferimentos na testa. Ainda conforme o B.O, assim que deu entrada no hospital, ele caiu no sono.

A natureza do boletim foi registrada como ‘conduzir veículo automotor sob influência de álcool’. Em sono profundo e sem reagir aos estímulos, também consta no documento oficial, o condutor acabou não sendo preso. Ele permanece em observação.