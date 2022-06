MP atende recurso que pode anular cassação de deputado federal

A Procuradoria-Geral Eleitoral, do Ministério Público Federal (MPF) deu parecer favorável a um recurso da defesa do deputado federal Carlos Bezerra (MDB), na última sexta-feira (17), que teve o mandato cassado em no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT). O caso será julgado em terceira instância, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com a decisão do vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Gonet Branco, há chance de reversão da cassação do mandato parlamentar. Para isso, agora, o TSE precisa acatar a decisão proferida.

Bezerra teve o mandato cassado por unanimidade, pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) em 05 de abril deste ano, por suposto “gabinete paralelo” para ocultar gastos de campanha nas eleições de 2018 com pessoal, combustíveis, materiais gráficos e aluguel de veículos no qual teria se utilizado de dinheiro público, oriundo do Diretório Estadual do Partido, sem declaração na prestação de contas.