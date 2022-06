Mulher é espancada até a morte com golpes de paulada e dupla é presa por feminicídio

Uma mulher de 55 anos que estava desaparecida desde o último domingo foi encontrada no meio de um milharal, nas proximidades do município de Curvelândia (MT), nesta quinta-feira (09).

A Polícia Civil esclareceu o desaparecimento dela uma moradora da cidade de Curvelândia (MT) e prendeu dois suspeitos pelo homicídio da vítima.

Foi constatado que no dia do crime um dos suspeitos segurou a vítima, enquanto o outro, com quem ela teve um relacionamento, foi a pessoa responsável em desferir os golpes com um pedaço de madeira.

A Delegacia da Polícia Civil de Mirassol d’Oeste iniciou as investigações na terça-feira após receber o boletim registrado pelo filho da vítima na noite do dia 06 de junho. Ele informou que Ana Alves Pereira, de 55 anos, saiu de casa por volta das 20h do domingo para ir à Festa do Queijo, evento tradicional realizado pelo município de Curvelândia. Porém, a vítima não retornou para casa e o filho não teve notícias dela depois de verificar com familiares sobre o paradeiro da mãe.

Investigação

A equipe da Delegacia de Mirassol d’Oeste apurou informações em Curvelândia e na quarta-feira realizou diligências em um acampamento do movimento de trabalhadores sem-terra nas proximidade do Rio Cabaçal. Um dos suspeitos, de 29 anos, estava no local e ao ver a presença dos policiais, fugiu para dentro da mata.

Nesta quinta-feira (09) à tarde, ele se apresentou espontaneamente na Delegacia de Mirassol d’Oeste. Em entrevista preliminar, o suspeito caiu em contradição nas informações prestadas e depois acabou confessando a participação no homicídio e deu informações sobre o outro envolvido no crime e indicou o local onde o corpo da vítima foi ocultado.

O delegado Matheus Prates explicou que o suspeito informou que no dia da festa em Curvelândia, os dois envolvidos no homicídio fizeram uso de drogas e depois foram até uma área mais afastada da cidade, onde há um milharal. No local, houve uma discussão entre a vítima e o outro suspeito, de 34 anos, motivada por ciúmes, uma vez que ambos tiveram um relacionamento anterior de nove anos.

O delegado encaminhou representação à Justiça pela prisão preventiva dos autores do crime, que foi deferida na noite de quinta-feira. Após exames de corpo de delito, a dupla será encaminhada a uma unidade prisional. Eles responderão por homicídio com qualificadora em feminicídio.