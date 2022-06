Mulher é presa suspeita de invadir bar com carro e atropelar o namorado após briga

Uma mulher de 33 anos foi presa sob suspeita de tentativa de homicídio e embriaguez ao volante após supostamente usar um carro para invadir um bar no bairro Floramar, na região norte de Belo Horizonte. O caso aconteceu após ela brigar com o namorado, que foi atingido pelo veículo. Um motociclista também ficou ferido.

As câmeras de monitoramento registraram a confusão. O vídeo mostra o casal na porta do bar. Eles parecem discutir. De repente, o homem se levanta e parece puxar a mulher. As pessoas que estão no interior do estabelecimento saem e ajudam a separar a briga.

Os dois continuam discutindo, e a mulher chega a jogar uma pessoa no chão. Ela então sai, entra no carro, estacionado do outro lado da rua, e acelera em direção ao bar.

O veículo atinge uma moto. De dentro do carro, ela recomeça a discussão com o companheiro, que está encostado em uma mesa. Outros clientes do local também tentam conversar com a motorista. Depois de alguns minutos, ela liga o carro e dá ré.

As pessoas no bar acham que ela vai embora, mas a motorista joga o veículo em direção às mesas. Depois segue acelerando e invade o bar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o companheiro da mulher ficou ferido na perna e o dono da moto também foi atingido. As duas vítimas tiveram ferimentos leves. A motorista se negou a fazer o bafômetro. A causa da discussão não foi esclarecida. A reportagem tenta contato com a defesa da detida.