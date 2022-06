Duas mulheres ficaram feridas, uma delas desacordada na calçada, após uma batida entre motos ocorrida no início da noite da noite deste sábado (11) no bairro Vila Mineira, em Rondonópolis – MT.

Uma delas seguia pela avenida Vitória e a outra pela rua Índio Marçal de Souza. Pela localização das motos, não foi possível identificar quem invadiu a preferencial.

Duas viaturas do Samu foram até o local. Uma vítima foi levada ao Hospital Regional e a outra a UPA com um corte no pé.