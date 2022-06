Município propõe revisão dos salários de professores da rede municipal

Uma comissão formada pelos secretários municipais de Educação, Finanças, Gestão de Pessoas, Governo e Planejamento apresentou na manhã desta sexta-feira (03) à presidência do Sindicato dos Servidores Públicos (Sispmur) a proposta de revisão da carreira de docente da rede municipal de educação.

No caso do professor, apenas com graduação por exemplo, a proposta do município eleva o salário a R$ 3.846,09, diferente dos R$ 2.932,06 pagos em dezembro do ano passado. Os profissionais graduados e que já concluíram alguma especialização ou qualificação representam 92,8% dos professores da rede municipal conforme levantamento conjunto das Secretarias Municipais.

Os docentes que já possuem qualificação, especialização, mestrado ou doutorado também terão os valores revisados, conforme proposta da Prefeitura que eleva, no caso do profissional com especialização por exemplo para R$ 4.442,23 o salário que em dezembro foi pago R$ 3.386,52.

Os vereadores Marildes Ferreira e Reginaldo Santos representaram a Câmara durante a apresentação que também contou com a presença dos representantes da Associação de Diretores de Escolas Municipais (Adesmur), do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis (Impro) e do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais (Serv Saúde).

A proposta foi elaborada seguindo o projeto de valorização do servidor público municipal, especialmente os da educação e contempla um pedido feito pelos servidores por meio do sindicato que os representa. Com os novos valores sugeridos pela atual gestão, o município eleva os salários dos docentes, que têm carga de 30 horas semanais, próximo ao valor que é praticado pelo Estado com carga de 40 horas semanais. Os representantes do Sispmur e das outras entidades se mostraram abertos e positivos quanto à sugestão da Prefeitura e vão retornar as tratativas na próxima segunda onde deverão entrar em um consenso em relação ao plano apresentado. A intenção do município é começar a pagar os novos valores a partir do mês de agosto.