Na Vila Aurora, familiares e amigos prestam homenagem a ciclista atropelada em São Paulo

Familiares, amigos e atletas do ciclismo de Rondonópolis prestaram, na manhã deste domingo (19) uma homenagem a Kelly Pinto Silva, de 31 anos. A atleta foi atropelada na última sexta-feira (17) na avenida Jaguaré, zona Oeste de São Paulo, e morreu. O corpo da esportista foi trazido para a cidade e sepultado no cemitério da Vila Aurora.

Kelly iniciou no ciclismo ainda em Rondonópolis, junto da família. Aos poucos, foi conquistando marcas e começou a participar de competições fora do Estado. “Ela estava muito feliz com os resultados que vinha alcançando. Por isso, campeã, sempre buscava mais. Infelizmente, tudo foi interrompido desta maneira trágica”, conta Roberto Shimada, empresário do ramo, atleta e entusiasta do ciclismo em Rondonópolis.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Kelly estava na Ponte do Jaguaré na quinta-feira (16), quando sofreu uma queda. Na sequência, ela foi atropelada por um motorista, que prestou socorro. Ela chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo as testemunhas, a queda teria sido provocada pelo condutor de outro veículo, que fugiu do local.

Kelly chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Ela costumava participar de campeonatos e a pedalar com o grupo de ciclismo “Pedal 3 Dígitos SP”. Nas redes sociais, o grupo lamentou a morte da ciclista.

“Nossa eterna campeã. Nós do pedal 3 dígitos assim como nossos irmãos dos demais pedais solidarizamos com a perda da nossa amiga, companheira e atleta @kellyypinto muito querida por todos. Sempre alegre, sorridente e feliz. Assim como todos nós amava pedalar, não tinha tempo ruim pra ela, podia ser na chuva, frio, sol, terra ou asfalto, ela sempre estava lá”, postou nas redes sociais o grupo.

“Competitiva, começou a disputar provas, sempre representando nossa equipe e levando ao pódio. Fazíamos a festa e isso a deixava cada vez mais feliz. Estava focada, treinando cada dia mais, até que veio essa notícia triste que ninguém quer acreditar. Um acidente onde ela foi atropelada após uma queda ocasionada por um veículo a sua frente, relato do motorista e uma testemunha no local, mas a certeza era que se esse motorista estivesse atento a direção. Poderia ter evitado o acidente, infelizmente uma perda irreparável para todos nós, que Deus conforte o coração da família os pais”, diz o comunicado.

Protesto

A manhã de homenagens foi também a de protesto. Reunidos, os grupos de ciclismo de Rondonópolis pediram menos violência no trânsito e respeito aos atletas que, por vezes, dividem o espaço das vias com os veículos motorizados. “A gente vivencia com isso no dia a dia. As cidades crescem e o número de ciclistas também aumenta. Por isso, a gente hoje pede paciência, um pouco mais de atenção no trânsito para que tragédias como essa não voltem mais a acontecer”, diz Shimada.