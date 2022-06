Neymar é comunicado que não faz mais parte dos planos do PSG

Neymar foi avisado pelo Paris Saint-Germain que não está nos planos do clube francês, segundo o “El País”. A equipe de Nasser Al-Khelaifi passa por uma reforma desde a renovação de Mbappé e procura impor mais disciplina no elenco.

O atacante Kylian Mbappé, novo líder do projeto esportivo do PSG, já reclamou das indisciplinas do camisa 10 de maneira sistemática nos treinamentos e de suas recuperações após cada partida do time da Ligue 1.

O Paris Saint-Germain manteve uma reunião com o pai de Neymar diante de uma possível saída do atleta. O clube de Nasser Al-Khelaifi está disposto a pagar o salário do jogador em caso de empréstimo para outra equipe.