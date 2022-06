Nova pesquisa aponta Mauro com chance de vitória já no primeiro turno

Pesquisa do instituto Real Time Big Data, contratada pela Record TV e divulgada hoje (14), aponta o atual governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (UB), na liderança da disputa para o governo, com 43% das intenções de voto na pesquisa estimulada — quando o entrevistado recebe uma lista com os nomes dos pré-candidatos. Considerando os votos válidos, Mendes seria reeleito no primeiro turno.

Na sequência, aparecem Procurador Mauro (PSOL), com 9%, e Victório Galli (PTB), com 6%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão empatados tecnicamente.

Brancos e nulos foram 18%, e os que não sabem ou não responderam, 23%.

Este é o primeiro levantamento do instituto no estado. Foram ouvidos 1.500 eleitores por telefone entre 12 e 13 de junho. O índice de confiança é de 95%.

A pesquisa custou R$ 20.000 e foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MT-04447/2022.

Números

.Mauro Mendes (União Brasil): 43%

.Procurador Mauro (PSOL): 9%

.Victório Galli (PTB): 6%

.Branco/nulo: 18%

.Não sabem/não responderam: 23%

Senado

Na eleição para senador, Wellington Fagundes (PL) aparece na liderança, com 38% das intenções de voto.

Na sequência, estão Natasha Slhessarenko (PSB) e Neri Geller (PP), ambos com 8%, e Antônio Galvan (PTB), com 2%. Os três estão empatados no limite da margem de erro.

.Wellington Fagundes (PL): 38%

.Natasha Slhessarenko (PSB): 8%

.Neri Geller (PP): 8%

.Antônio Galvan (PTB): 2%