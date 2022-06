O que fazer se um inseto entrar no ouvido? Tentar retirá-lo pode ser pior

Imagine passar mais de 24 horas com uma barata no ouvido. A influenciadora Aline Lopes viveu a experiência enquanto esperava por atendimento médico adequado para fazer a remoção do inseto.

O otorrinolaringologista Danilo Anunciatto Sguillar, da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, explica que esse é o modo correto de agir.

“A recomendação é que não se use nada que possa dificultar a remoção do inseto. Então é importante não usar grampos, nenhum tipo de haste metálica ou de algodão, [porque] fazer esse tipo de tentativa para removê-lo pode ser pior”, afirma o especialista.

Mas quais são os riscos para a saúde caso um inseto entre no ouvido? O otorrinolaringologista explica que isso depende da forma como o animal atinge o órgão. Os primeiros danos, como lacerações da pele, podem ocorrer na orelha externa, onde também há um risco de infecção por causa da lesão criada.

“Dividimos o ouvido em orelha externa, orelha média e orelha interna. [Podem ocorrer] perfurações ou lacerações da membrana timpânica e até risco de o inseto adentrar a membrana do tímpano, ganhar a orelha média e a orelha interna e criar danos permanentes, como uma perda auditiva, se danificar a região do nervo auditivo”, destaca o especialista.

Perda de audição é, inclusive, um dos sintomas de que há um inseto no ouvido. Além disso, podem ocorrer desconfortos locais, dor, sangramento e coceira.

Como retirar o inseto do ouvido?

A remoção do inseto vai depender se ele está vivo ou não. Caso o animal esteja se movimentando para tentar sair, a recomendação, segundo o especialista, é colocar uma gota de óleo no ouvido, que pode ser óleo mineral, de cozinha, azeite ou até mesmo vaselina.

“Essa substância vai fazer com que o inseto se paralise, e então essa pessoa tem que imediatamente procurar a ajuda de um otorrinolaringologista”, afirma o médico.

No caso de o inseto estar morto, também é importante buscar atendimento especializado, para que o animal seja retirado com pinças específicas para esse fim.

“O especialista pode fazer uma lavagem do ouvido com água morna para que esse inseto seja removido por completo e aí sim, em posse de um otoscópio, aparelho que usamos para avaliar o ouvido, ele vai avaliar, após a remoção, os danos que porventura esse inseto tenha causado na região, tanto da orelha externa quanto da orelha média”, afirma o otorrino.