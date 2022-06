O que você precisa saber de inglês durante suas viagens?

Idioma oficial em países de várias partes do mundo, o inglês é a língua materna de cerca de 500 milhões de pessoas. Além disso, milhares de pessoas também escolhem o idioma como língua adicional, o que o torna a língua mais estudada do mundo. Sendo assim, encontrar alguém que fale inglês é relativamente simples em qualquer país.

De acordo com a assessora de conteúdo do PES English, Carolina Veloso, “o inglês atualmente é o idioma mais usado no mundo para a comunicação entre pessoas que não falam o mesmo idioma”.

Gramática não é tudo

Fazer um bom uso das regras gramaticais de qualquer idioma é necessário para que a comunicação seja mais fluida e assertiva. No entanto, ter apenas um bom conhecimento da gramática não adianta. “Ninguém gostaria de ficar preso do lado de fora do seu quarto de hotel, por exemplo, e não saber pedir à recepção como fazer para entrar. Nesse exemplo, é mais importante passar a mensagem desejada de forma rápida e eficiente, em vez de usar corretamente a gramática nos mínimos detalhes”, explica Carolina.

De acordo com a especialista, cometer pequenos deslizes gramaticais e até mesmo carregar no sotaque não são grandes problemas quando o assunto é falar outra língua. O que realmente importa é se comunicar de maneira inteligível e transmitir as mensagens de forma clara.

Frases e expressões que salvam vidas

O aeroporto é um dos lugares em que você pode precisar se comunicar, já que é necessário saber seu portão de embarque, o horário do seu voo, como fazer check-in e mais:

Onde fica o portão 2? – Where is gate number two?

Onde eu retiro minha bagagem? – Where do I claim my luggage?

Onde e como eu posso fazer meu check-in? – Where and how can I check-in?

Aqui está meu passaporte. – Here is my passport.

O voo está atrasado. – The flight is delayed.

Embarque próximo. – Proceed to gate.

Embarque imediato. – Now boarding.

Voo fechado. – Flight closed.

Que horas o voo sai? – What time does the flight leave?

Seu voo foi cancelado. – Your flight’s been cancelled.

Assim que você chegar ao seu hotel, precisará fazer o check-in e conversar sobre sua reserva. Também pode ser que você tenha problemas ou coisas para resolver durante sua estadia. Estas são algumas frases que podem ajudar:

Tem um quarto disponível? – Is there a room available?

Eu gostaria de fazer meu check-in. – I’d like to check-in.

O café da manhã está incluso? – Is breakfast included?

Você tem serviço de quarto? – Do you have room service?

Que horas o almoço é servido? – What time is lunch?

Que horas é o meu check-out? – What time is my check-out?

Qual a senha do wi-fi? – What is the wi-fi password?

Eu tenho uma reserva em nome de xxxx. – I have a reservation under the name of xxxx.

Na hora de comer, é imprescindível saber como fazer seu pedido e outras frases importantes, como pedir a conta:

Eu vou querer um refrigerante. – I’ll have a soda/soft drink.

Eu vou querer macarrão. – I’ll have the pasta.

Você pode me trazer a conta? – Can you bring me the check/bill, please?

Você tem opções vegetarianas? – Do you have vegetarian options?

Eu gostaria de fazer meu pedido. – I’d like to order.

Posso ver o cardápio? – Can I see the menu, please?

Eu sou alérgico a glúten. – I’m allergic to gluten.

Que horas o restaurante fecha? – What time does the restaurant close?

Por fim, turistas costumam experimentar situações mais ou menos parecidas. Algumas delas podem ser mais simples se você tiver na manga um arsenal variado de frases:

Como posso chegar ao museu? – How can I get to the museum?

Você pode tirar uma foto pra mim, por favor? – Can you take a picture for me, please?

Quanto custa o ingresso? – How much is the ticket?

Obrigado. – Thank you.

Com licença. – Excuse me.

Eu estou perdida/o. – I’m lost.

Você pode repetir? – Can you repeat, please?

Você pode me ajudar? – Can you help me?

Onde fica o banheiro? – Where is the restroom?

Eu não falo inglês muito bem. – I don’t speak English very well.

A dica final é simples, mas indispensável: tenha acesso à internet. “Ter um chip de internet vai deixar sua viagem muito mais prática. Você poderá consultar o Google e tirar quaisquer dúvidas que surgirem em tempo real”, lembra.