O tiro no pé!

Um outdoor chamou muito a atenção em Rondonópolis esses últimos dias. Nele, via-se uma arte dando publicidade, a quem passasse ali pela Av. Governador Júlio Campos, dos nomes dos vereadores da cidade que votaram “sim” no projeto de lei que aumentou o valor do IPTU em algumas regiões da cidade.

Até aí, nada demais. As informações eram públicas e de interesse público e, por isso, podiam ser expostas ali. Ao lado das fotos dos nobres edis, podia-se ler: “OS VEREADORES FORAM ELEITOS PARA FAZEREM A VONTADE DO POVO E NÃO PARA TIRAR DINHEIRO DO POVO”. Em nada achei a frase ofensiva. Foi um protesto válido, do ponto de vista da liberdade de expressão, a qual foi ameaçada.

É que, no mesmo dia de sua afixação, os cartazes que compunham o outdoor foram alvos de vândalos, os quais o incendiaram, o que, convenhamos, só deu ainda mais notoriedade à mensagem. Especialmente porque, no dia seguinte, seus patrocinadores afixaram um outro quase igual; apenas acrescentaram: “E SE JÁ NÃO BASTASSE, ELES QUEREM POR (sic) FOGO NA SUA OPINIÃO”.

Num mundo cada vez mais intolerante, o “cala a boca” parece ter se tornado a resposta-padrão ao diferente. A falta de disposição para dialogar e defender seu próprio ponto de vista está matando nossa sociedade. É disso que se trata o ato de vandalismo ao outdoor em questão. Foi a tentativa de calar a voz daqueles que criticavam a votação dos vereadores. Era o exercício de democracia que praticavam os que afixaram a mensagem. Um absurdo, de fato, que tenham destruído o outdoor. E esse “cala a boca”, infelizmente, acontece em todos os lados do espectro político.

Lembro-me que, no mês passado, durante um ciclo de palestras promovido por uma faculdade particular de Rondonópolis, uma palestrante foi interrompida deseducadamente quando tecia comentários contrários ao governo de Jair Bolsonaro. O homem, que participava do evento, queria calar-lhe a voz, mandando que ela parasse de falar mal do presidente. Pergunto o porquê de ele, no momento apropriado, quando, em geral, as palestras são abertas para a participação da plateia, não ter defendido seus pontos de vista com argumentos razoáveis. Certamente porque não os tinha.

Calar as vozes contrárias não é contradizer. É nada dizer. É negar a arte que nos permite o convívio em sociedade, o diálogo. Sem ele, jamais encontraremos áreas de consenso que nos permitam, a despeito de nossas diferenças, conviver pacificamente. Eliminar o outro ou o que o outro pensa não é o caminho. Dialogar é preciso. E aos vândalos que atearam fogo no outdoor, digo: vocês deram um tiro no pé, babacas. A mensagem do outdoor deixou de afetar apenas os que passavam pela avenida para ganhar toda Rondonópolis. Chupa essa manga!