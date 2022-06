Obras de asfaltamento da MT-100 deve ser inaugurado na sexta-feira

O Governo de Mato Grosso vai inaugurar nesta sexta-feira as obras de asfaltamento da MT-100, na região do Araguaia. A entrega desse asfalto representa o fim de uma espera de mais de 30 anos da população local, com a integração entre a região de Alto Araguaia até Barra do Garças.

Serão inaugurados os asfaltos novos de dois trechos, um de 49,39 quilômetros entre Alto Araguaia e outro de 18,05 km entre Torixoréu e Pontal do Araguaia. Também será entregue a restauração de 45,4 km da estrada entre Ribeirãozinho e Torixoréu.

Ainda serão inauguradas três pontes: uma sobre o Rio Claro, com 40 metros de extensão, outra sobre o Córrego Sete Voltas, com 41,5 metros e a última sobre o Rio Tinhoso, com 50 metros, na qual também foram realizados os acessos, com 1,9 km de extensão.

O governador Mauro Mendes ainda irá licitar a recuperação de 37,2 km do asfalto entre Pontal do Araguaia e Torixoréu.

Outras duas pontes e seus encabeçamentos, entre Barra do Garças e Araguaiana também foram licitadas pela atual gestão, as duas com 30,5 metros de extensão. Uma sobre o Córrego Pitomba está pronta e será inaugurada em breve e a outra sobre o Córrego Ouro Fino está em execução. A Sinfra-MT também irá licitar em breve a restauração do trecho de 47,4 km da rodovia, entre essas duas cidades.

As obras na MT-100 tiveram início em julho de 2013, com a execução de cinco contratos para asfaltar 289,04 km da rodovia, entre a BR-364 e Araguaiana. Deste total, 218,2 km foram asfaltados até dezembro de 2018, no entanto, 45,4 km precisavam ser restaurados por não terem nenhuma condição de trafegabilidade. Ainda restavam cinco pontes de concreto a serem construídas.

Em relação às obras licitadas em 2013, a Sinfra-MT solicitou o estorno de aproximadamente R$ 20 milhões pagos indevidamente a quatro empresas contratadas à época. A devolução dos valores foi solicitada, devido a constatação da péssima qualidade dos serviços executados. Os processos para a devolução desses valores se encontram judicializados no momento.

Em 2019, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), realizou a revisão de 113,8 km de projetos para implantação e restauração da rodovia. As obras para o término da MT-100 foram licitadas, com um desconto de 22,87% em relação ao orçamento previsto.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, destaca que esse desconto é superior ao realizado na licitação de 2013, que teve uma média de 6,3%. “Esse é o resultado de um governo que honra os seus compromissos, que paga as obras que realiza”, afirmou.

O secretário lembra ainda que a atual gestão finalizou alguns dos trechos mais complicados da rodovia, como a Serra da Arnica, que precisou passar por processo de demolição, e outros desafios ambientais, uma vez que a rodovia passa ao lado do Domo do Araguainha, cratera de interesse geológico, provocada pela queda de um meteorito.