Onda de frio e geadas atingem parte do país no fim de semana

Com a passagem de uma frente fria pela região Sul de rápido deslocamento para o litoral da Região Sudeste, uma intensa massa de ar polar começa a atuar em áreas do Brasil. A onda gelada favorece a queda das temperaturas máximas principalmente na região Sul, mas também no Mato Grosso do Sul, em áreas do Mato Grosso, São Paulo e no extremo sul de Goiás.

O sábado (11) será o dia mais gelado em toda a região Sul. As temperaturas mínimas ficarão em torno de -5°C nas serras Gaúcha e Catarinense. Há previsão de geada.

Ainda no sábado, o ar frio também avança para os estados do Sudeste, além de cidades do interior do Brasil podendo evidenciar um novo episódio de friagem em áreas das regiões Centro-Oeste e Norte.

A massa de ar frio vai se espalhar pelo Sudeste, devendo causar mínimas de 10°C em São Paulo no domingo (12).

No Rio de Janeiro, o frio também se intensifica para os padrões da cidade. A capital fluminense terá mínima de 15°C no domingo.

Durante a intensa onda de frio de maio, a menor temperatura registrada nas Estações Meteorológicas do Inmet, na Região Sul, foi -2,9°C em Bom Jardim da Serra (SC). O frio não deverá ser tão intenso dessa vez.

Ainda no domingo (12), as temperaturas deverão variar entre 4°C e 20°C em Ponta Porã (MS), entre 5°C e 15°C em Campos do Jordão (SP) e entre 10°C e 20°C na capital paulista.

Há previsão de geada ampla de intensidade moderada a forte em áreas do oeste, norte e Serras do Rio Grande do Sul, sul do Paraná e, com exceção apenas do litoral, em praticamente todo o Estado de Santa Catarina. Também há previsão de geada, de menor intensidade, no centro e norte do Paraná e no sul de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. O frio deve se dissipar ao longo da próxima semana, e não atingirá de forma significativa a região Nordeste.