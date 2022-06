Pai de Sérgio Hondjakoff saiu de casa após ser ameaçado de morte pelo ator

Os pais de Sérgio Hondjakoff, muito lembrado pelo papel de Cabeção em Malhação, saíram de casa após serem ameaçados pelo filho. Na última segunda-feira (6), o ator gravou uma live em estado alterado dizendo que iria matar o pai caso ele não lhe desse R$ 1 mil. O artista também disse na transmissão ao vivo que a família quer interná-lo em uma clínica para dependentes químicos.

Segundo a jornalista Fabíola Reipert, do Balanço Geral, Francisco José de Mendonça e Carmen Lucia Hondjakoff, pais do ator, deixaram a casa após serem ameaçados, pois ficaram com medo do que o filho poderia fazer. Eles estão em um hotel e não conseguiram entrar em casa novamente.

A mãe do ator enviou um áudio para o programa da Record TV contando que Serginho está em surtos há seis dias. Ela disse que o filho está sem dormir, bebendo, usando drogas e se trancou em casa com uma barra de ferro, ameaçando quem tentar entrar no local. Carmem falou estar muito nervosa com a situação e com medo do ator ter uma overdose.

Por fim, ela ainda contou que Sérgio Hondjakoff já foi internado para tratar a dependência química dez vezes. Porém, ela preferiu manter esses casos em segredo para não prejudicar a imagem e a carreira do filho.