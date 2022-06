Pai tenta impedir prisão do filho usando escavadeira para ameaçar policiais

Dois policiais foram atacados por uma escavadeira pilotada por um pai furioso, que tentava impedir a prisão do filho. O vídeo com o flagrante foi compartilhado pela polícia de Vermont, nos Estados Unidos. As imagens mostram que a mãe também tentou ajudar na resistência.

O alvo das autoridades era Brandon Tallman, acusado de roubo e agressão grave. Mas seus progenitores não estavam dispostos a ver o filho atrás das grades.

Ao verem a chegada dos policiais, no último dia 15, os pais — Wayne Tallman, de 52 anos, e Amy, 48 — começaram a reagir.

Enquanto a mãe se agarrou ao filho para retardar a ação da polícia, o pai foi mais longe e subiu na escavadeira.

Com o braço do veículo, ele ameaçou atingir os policiais e a viatura usada por eles. Nem com uma arma apontada para ele Wayne recuou da ação.

No Twitter, a Polícia Estadual de Vermont afirmou que ninguém ficou ferido durante a ação. Wayne acabou preso por agressão e resistência à prisão.