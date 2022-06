Paróquia São Cristóvão promove 4º tapete solidário com arrecadação de alimentos

O tradicional tapete feito no dia de ‘Corpus Christi’ pelas igrejas católicas foi um pouco diferente na Paróquia São Cristóvão, em Primavera do Leste. A representação que é feita geralmente por serragens e sal colorido, foi feita com alimentos não perecíveis doados pelos fiéis.

De acordo com o Padre Eanes Roberto, responsável pela paróquia, a ideia é transformar o rito em algo concreto “Os desenhos e as obras depois são desmanchados e jogados ao lixo, os alimentos não. Eles vão ajudar as famílias, alimentar as pessoas que acredito seja a vontade de Cristo” afirmou.

Esse é o 4º tapete feito pela paróquia solidário feito pela paróquia. Os alimentos serão doados as famílias carentes de acordo com a necessidade de cada região.